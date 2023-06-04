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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Интернасьонал
Сантос - Интернасьонал: обзор матча 04 июня 2023
Сантос
04.06.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
12'
Л. Лима
3'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Интернасьонал
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
Доди
90'
85'
Желтая карточка
Н. Эрнандес
80'
Замена
И. Гомес
️️️️
Витао
80'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Кардозо
Замена
А. Габриэль
️️️️
С. Мендоса
80'
Замена
Л. Пирес
️️️️
Натан
79'
74'
Желтая карточка
Ж. Диас
72'
Замена
Т. Лара
️️️️
Вандерсон
71'
Замена
Лукка
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Р. Фернандес
64'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Алисон
58'
58'
Замена
Ж. Диас
️️️️
К. де Пена
45'
+4
Желтая карточка
А. Патрик
Желтая карточка
Жоаким
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лима
12'
10'
Желтая карточка
Д. Кардозо
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Н. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Лукас Лима
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
7
Весли Патати
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
6
Матеус Диас
ОП
16
Лукас Рамос
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
4-1-1-4
34
Пауло
28
Жоаким
24
Мессиас
12
Иносенсио
23
Натан
17
Доди
30
Сотельдо
10
Лима
5
Алисон
19
Вашингтон
7
Мендоса
4-2-2-2
13
Кейллер
14
Бустос
22
Эрнандес
44
Витао
6
Рене
23
Ромуло
5
Кардозо
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
4
Адриано
23
Натан
23
Пирес
23
Пирес
23
Натан
5
Алисон
5
Фернандес
5
Фернандес
5
Алисон
7
Мендоса
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мендоса
17
Доди
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
17
Доди
94
Вандерсон
36
Лара
36
Лара
94
Вандерсон
44
Витао
3
Гомес
3
Гомес
44
Витао
5
Кардозо
6
Диас
6
Диас
5
Кардозо
14
де Пена
38
Диас
38
Диас
14
де Пена
4
Адриано
99
Лукка
99
Лукка
4
Адриано
Остались в запасе
Сантос
Интернасьонал
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
7
Весли Патати
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
14
Felipe Motta
ЦЗ
16
Лукас Рамос
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
7
Весли Патати
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Остались в запасе
14
Felipe Motta
ЦЗ
16
Лукас Рамос
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Сантос - Интернасьонал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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