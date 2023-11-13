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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Сан-Паулу
Сантос - Сан-Паулу: обзор матча 13 ноября 2023
Сантос
13.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Сан-Паулу
87'
Замена
Т. Коста
️️️️
Алиссон
87'
Замена
Велингтон
️️️️
К. Паулиста
Замена
Л. Лима
️️️️
Нонато
84'
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
84'
78'
Замена
Давид
️️️️
Жуан
71'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Рафинья
71'
Замена
Эрисон
️️️️
М. Араухо
Замена
Доди
️️️️
Ж. Лукас
71'
61'
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Р. Фернандес
️️️️
M. Silvera
46'
45'
+2
Желтая карточка
В. Рато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
3
Kevyson
ЦП
16
Нонато
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
33
Caio Matheus
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
2-5-1-2
34
Пауло
24
Мессиас
28
Жоаким
16
Нонато
30
Сотельдо
8
Ринкон
6
Лукас
3
22
Брага
38
Леонардо
11
4-1-3-2
23
Рафаэл
5
Арболеда
4
Бералдо
13
Рафинья
38
Паулиста
29
Майя
10
Рато
15
Араухо
25
Алиссон
9
Жуан
10
Лусиано
11
5
Фернандес
5
Фернандес
11
6
Лукас
17
Доди
17
Доди
6
Лукас
16
Нонато
10
Лима
10
Лима
16
Нонато
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
38
Паулиста
34
Велингтон
34
Велингтон
38
Паулиста
13
Рафинья
45
Мендес
45
Мендес
13
Рафинья
25
Алиссон
6
Коста
6
Коста
25
Алиссон
9
Жуан
7
Давид
7
Давид
9
Жуан
15
Араухо
99
Эрисон
99
Эрисон
15
Араухо
Остались в запасе
Сантос
Сан-Паулу
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
33
Caio Matheus
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
33
Caio Matheus
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сантос - Сан-Паулу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Urbano Caldeira, Santos
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