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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сантос
Флуминенсе - Сантос: обзор матча 29 июля 2023
Флуминенсе
29.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
77'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Сантос
90'
+3
Желтая карточка
Г. Камачо
90'
Желтая карточка
Л. Брага
Желтая карточка
Г. Кано
87'
87'
Желтая карточка
Ж. Пауло
Замена
Д. Брас
️️️️
Мартинелли
81'
81'
Замена
J. Furch
️️️️
Л. Лима
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
77'
Желтая карточка
Мартинелли
75'
Замена
Лима
️️️️
Марлон
70'
69'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Р. Фернандес
69'
Замена
Л. Диас
️️️️
Ж. Лукас
64'
Замена
Л. Брага
️️️️
С. Мендоса
Замена
Гансо
️️️️
L. Fernández
59'
Замена
Кено
️️️️
Й. Гонсалес
59'
47'
Желтая карточка
Додо
45'
+5
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
L. Fernández
42'
27'
Желтая карточка
С. Мендоса
Пенальти не реализован!
L. Fernández
27'
Желтая карточка
Андре
20'
Желтая карточка
Марлон
19'
Желтая карточка
Нино
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
5
Родриго Фернандес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
12
Марсело
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
18
Леле
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Сандри
ЦП
97
Луан Диас
АП
18
Julio Furch
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Фабио
16
Барбоза
33
Нино
4
Марлон
2
Хавьер
7
Андре
8
Мартинелли
10
11
Ариас
11
Гонсалес
14
Кано
4-2-1-1-2
34
Пауло
2
Лукас
28
Жоаким
31
Алекс
16
Додо
17
Доди
5
Фернандес
6
Лукас
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
8
Мартинелли
44
Брас
44
Брас
8
Мартинелли
10
10
Гансо
10
Гансо
10
4
Марлон
45
Лима
45
Лима
4
Марлон
11
Гонсалес
20
Кено
20
Кено
11
Гонсалес
5
Фернандес
29
Камачо
29
Камачо
5
Фернандес
6
Лукас
97
Диас
97
Диас
6
Лукас
7
Мендоса
22
Брага
22
Брага
7
Мендоса
10
Лима
18
18
10
Лима
Остались в запасе
Флуминенсе
Сантос
22
Педро Ранхел
ВР
12
Марсело
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
94
Даниэл
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
12
Марсело
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
94
Даниэл
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Флуминенсе - Сантос
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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