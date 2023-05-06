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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Сантос
Крузейро - Сантос: обзор матча 06 мая 2023
Крузейро
06.05.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сантос
21'
Уэсли
63'
Уэсли
58'
А. Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Сантос
Желтая карточка
H. Dourado
89'
Замена
Н. Моура
️️️️
М. Витал
84'
Замена
H. Dourado
️️️️
Жилберто
84'
Желтая карточка
Ричард
83'
Желтая карточка
Л. Оливейра
80'
78'
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
Л. Лима
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Рамиро
75'
Желтая карточка
Рамиро
69'
66'
Желтая карточка
Р. Фернандес
ГОЛ! 2:1!
Уэсли
63'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Габриэль
Пас отдал
М. Леонардо
46'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Брага
Желтая карточка
Вилльям
45'
+3
38'
Желтая карточка
Л. Лима
Желтая карточка
М. Хусса
23'
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
Рамиро
21'
Замена
Уэсли
️️️️
R. Bilú
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
25
Ричард
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Rafael Bilú
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
36
Филипе Машадо
ЦП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
11
Никао
АП
5
Матеус Хусса
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Сантос
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
1
Владимир
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кабрал
23
Марлон
2
Оливейра
4
Кастан
12
Вилльям
25
Ричард
17
Рамиро
10
Витал
9
Родригес
9
Жилберто
7
4-1-1-1-3
34
Пауло
23
Натан
24
Мессиас
28
Жоаким
23
Пирес
5
Фернандес
29
Камачо
22
Брага
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
17
Рамиро
36
Машадо
36
Машадо
17
Рамиро
10
Витал
25
Моура
25
Моура
10
Витал
7
21
Уэсли
21
Уэсли
7
9
Жилберто
99
99
9
Жилберто
22
Брага
20
Габриэль
20
Габриэль
22
Брага
10
Лима
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
10
Лима
Остались в запасе
Крузейро
Сантос
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
11
Никао
АП
5
Матеус Хусса
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
1
Владимир
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
11
Никао
АП
5
Матеус Хусса
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
1
Владимир
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Крузейро - Сантос
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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