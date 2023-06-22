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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Коринтианс
Сантос - Коринтианс: обзор матча 22 июня 2023
Сантос
22.06.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Коринтианс
19'
Ю. Алберто
28'
Ж. Лукас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Коринтианс
80'
Замена
Жулиано
️️️️
Майкон
79'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
М. Биду
Замена
Л. Диас
️️️️
Л. Лима
76'
Замена
Сандри
️️️️
Р. Фернандес
72'
Желтая карточка
Доди
70'
68'
Замена
Адсон
️️️️
Биро
Замена
А. Габриэль
️️️️
Й. Сотельдо
46'
Желтая карточка
Р. Фернандес
45'
+6
45'
+3
Желтая карточка
Биро
30'
Желтая карточка
Фагнер
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ж. Лукас
25'
Желтая карточка
М. Биду
20'
Желтая карточка
Ю. Алберто
19'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
70
Рони
ЦП
8
Майкон
ЦП
9
Биро
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
36
Руан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Сантос
1
Владимир
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
30
Кристиан Барлетта
ПВ
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-2-1-1-2
34
Пауло
12
Иносенсио
28
Жоаким
24
Мессиас
2
Лукас
5
Фернандес
17
Доди
30
Сотельдо
10
Лима
7
Мендоса
38
Леонардо
4-2-2-2
1
Кассио
4
Жил
16
Каэтано
23
Фагнер
21
Биду
70
Рони
8
Майкон
9
Биро
10
Гедес
36
Оливейра
9
Алберто
5
Фернандес
6
Сандри
6
Сандри
5
Фернандес
30
Сотельдо
20
Габриэль
20
Габриэль
30
Сотельдо
10
Лима
97
Диас
97
Диас
10
Лима
21
Биду
6
Сантос
6
Сантос
21
Биду
8
Майкон
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Майкон
9
Биро
28
Адсон
28
Адсон
9
Биро
Остались в запасе
Сантос
Коринтианс
1
Владимир
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЛВ
30
Кристиан Барлетта
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
1
Карлос Мигел
ВР
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЛВ
30
Кристиан Барлетта
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Сантос - Коринтианс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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