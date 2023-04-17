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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сантос
Гремио - Сантос: обзор матча 17 апреля 2023
Гремио
17.04.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
44'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Сантос
87'
Вторая желтая
Й. Сотельдо
83'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
Желтая карточка
Дарлан
83'
Желтая карточка
В. Каннеман
80'
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
72'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Вина
64'
Пенальти не реализован!
Л. Суарес
54'
51'
Желтая карточка
Доди
Замена
Дарлан
️️️️
М. Вилласанти
46'
46'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Г. Камачо
Замена
Т. Лусиано
️️️️
Ж. Педро
46'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
44'
32'
Желтая карточка
Г. Камачо
Желтая карточка
Вина
30'
29'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Л. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
18
Жоао Педро
ПЗ
19
Франко Кристальдо
ЦП
99
Зиньо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Бителло
ЦП
29
Вина
АП
31
Адриэл
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
10
Лукас Лима
ЦФ
17
Доди
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Гремио
12
Бренно
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
45
Мила
ЦП
17
Эвертон Галдино
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
7
Андре
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Сандри
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
1-4-1-5
18
Педро
19
Кристальдо
20
Вилласанти
10
Бителло
99
Зиньо
29
Вина
34
Алвес
9
Суарес
16
Барбоза
4
Каннеман
31
Адриэл
4-1-1-3
34
Пауло
23
Натан
24
Мессиас
4
Бауэрман
6
Джонатан
29
Камачо
21
Барбоза
38
Леонардо
17
Доди
10
Лима
20
Вилласанти
37
Дарлан
37
Дарлан
20
Вилласанти
18
Педро
58
Лусиано
58
Лусиано
18
Педро
29
Вина
17
Галдино
17
Галдино
29
Вина
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
29
Камачо
5
Фернандес
5
Фернандес
29
Камачо
21
Барбоза
30
Сотельдо
30
Сотельдо
21
Барбоза
Остались в запасе
Гремио
Сантос
12
Бренно
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
7
Андре
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
7
Андре
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Остались в запасе
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Гремио - Сантос
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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