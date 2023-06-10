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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сантос
Коритиба - Сантос: обзор матча 10 июня 2023
Коритиба
10.06.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Сантос
Желтая карточка
В. Луис
90'
+7
90'
+4
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Л. Лима
90'
+1
Вторая желтая
Г. Камачо
90'
Желтая карточка
Г. Камачо
84'
Замена
Б. Месенга
️️️️
М. Леонардо
84'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Й. Сотельдо
Желтая карточка
Робсон
70'
Замена
З. Роберто
️️️️
М. Морено
67'
Замена
Андрей
️️️️
B. Gomes
67'
46'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Алисон
46'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Натан
Замена
Ж. Урсо
️️️️
L.
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Владимир
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
4-1-5
22
Габриэл
47
Педросо
55
83
3
Энрике
11
Манга
15
30
Робсон
28
10
Морено
2
Натанаэл
4-1-1-4
34
Пауло
23
Натан
12
Иносенсио
28
Жоаким
24
Мессиас
17
Доди
30
Сотельдо
5
Алисон
7
Мендоса
10
Лима
38
Леонардо
15
7
Андрей
7
Андрей
15
28
30
Урсо
30
Урсо
28
10
Морено
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
10
Морено
23
Натан
2
Лукас
2
Лукас
23
Натан
10
Лима
5
Фернандес
5
Фернандес
10
Лима
5
Алисон
29
Камачо
29
Камачо
5
Алисон
30
Сотельдо
20
Габриэль
20
Габриэль
30
Сотельдо
38
Леонардо
88
Месенга
88
Месенга
38
Леонардо
Остались в запасе
Коритиба
Сантос
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
28
Vilar
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Владимир
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
28
Vilar
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Остались в запасе
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Владимир
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Коритиба - Сантос
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
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Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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