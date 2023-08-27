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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сантос
Атлетико Минейро - Сантос: обзор матча 27 августа 2023
Атлетико Минейро
27.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
12'
Паулиньо
68'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Сантос
Замена
А. Кардек
️️️️
Халк
90'
+10
Желтая карточка
Халк
90'
+9
Желтая карточка
М. Лемос
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Л. Брага
86'
Желтая карточка
Доди
Замена
И. Гомес
️️️️
Педриньо
83'
79'
Замена
J. Furch
️️️️
Ж. Лукас
Замена
Р. Саравия
️️️️
Ф. Фильо Мариано
76'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
72'
70'
Замена
Доди
️️️️
Т. Ринкон
70'
Замена
Л. Брага
️️️️
Л. Лима
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
68'
Замена
А. Франко
️️️️
Отавио
46'
Желтая карточка
Р. Батталья
45'
+4
Желтая карточка
Отавио
38'
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Эверсон
25
Мариано
21
Жемерсон
13
Арана
3
Лемос
94
Отавио
6
Батталья
10
Педриньо
10
Паулиньо
7
Халк
7
Павон
4-1-2-1-2
34
Пауло
2
Лукас
13
Бассо
31
Алекс
16
Додо
5
Фернандес
8
Ринкон
6
Лукас
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
25
Мариано
20
Саравия
20
Саравия
25
Мариано
10
Педриньо
17
Гомес
17
Гомес
10
Педриньо
94
Отавио
21
Франко
21
Франко
94
Отавио
7
Халк
14
Кардек
14
Кардек
7
Халк
8
Ринкон
17
Доди
17
Доди
8
Ринкон
10
Лима
22
Брага
22
Брага
10
Лима
6
Лукас
18
18
6
Лукас
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сантос
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Атлетико Минейро - Сантос
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Сантос
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
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7 ноября
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