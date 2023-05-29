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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сантос
Брагантино - Сантос: обзор матча 29 мая 2023
Брагантино
29.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
31'
Витиньо
75'
Ж. Капишаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Сантос
Замена
Т. Борбас
️️️️
Соррисо
85'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Капишаба
Пас отдал
Л. Патрик
75'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Фернандес
73'
Замена
Густавиньо
️️️️
Рамирес
73'
Замена
Соррисо
️️️️
Витиньо
73'
64'
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
Й. Сотельдо
Желтая карточка
М. Фернандес
57'
46'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Р. Фернандес
46'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Л. Лима
ГОЛ! 1:0!
Витиньо
Пас отдал
Э. Саша
31'
Желтая карточка
Хелиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
17
Доди
ОП
5
Родриго Фернандес
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Брагантино
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Сантос
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
23
Натан
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
1
Владимир
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
1-3-2-4
1
Клейтон
29
Капишаба
30
Эвангелиста
35
Фернандес
7
Рамирес
28
Витиньо
11
Хелиньо
8
Саша
34
Уртадо
3
Реалпе
30
Патрик
4-2-1-1-2
34
Пауло
12
Иносенсио
28
Жоаким
24
Мессиас
23
Пирес
17
Доди
5
Фернандес
30
Сотельдо
20
Габриэль
10
Лима
19
Вашингтон
35
Фернандес
25
Силва
25
Силва
35
Фернандес
28
Витиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
28
Витиньо
7
Рамирес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
Соррисо
18
Борбас
18
Борбас
Соррисо
10
Лима
2
Лукас
2
Лукас
10
Лима
5
Фернандес
29
Камачо
29
Камачо
5
Фернандес
30
Сотельдо
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
30
Сотельдо
Остались в запасе
Брагантино
Сантос
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
1
Владимир
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
1
Владимир
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Брагантино - Сантос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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