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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Фламенго
Сантос - Фламенго: обзор матча 26 июня 2023
Сантос
26.06.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 3
Завершен
Фламенго
40'
С. Мендоса
52'
Р. Фернандес
22'
Эвертон
50'
Э. Рибейро
57'
Э. Пульгар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Фламенго
Желтая карточка
Л. Диас
90'
+5
Замена
Л. Барбоза
️️️️
С. Мендоса
87'
84'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
84'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Айртон
Замена
Б. Месенга
️️️️
Доди
82'
68'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
Замена
Л. Диас
️️️️
Л. Лима
68'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Й. Сотельдо
68'
Замена
Сандри
️️️️
Р. Фернандес
68'
63'
Замена
Т. Майя
️️️️
В. Уго
63'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
57'
ГОЛ! 2:3!
Э. Пульгар
Пас отдал
Жерсон
52'
Желтая карточка
Э. Пульгар
ГОЛ! 2:2!
Р. Фернандес
52'
50'
ГОЛ! 1:2!
Э. Рибейро
Пас отдал
Жерсон
ГОЛ! 1:1!
С. Мендоса
Пас отдал
Й. Сотельдо
40'
Желтая карточка
Л. Пирес
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Пас отдал
Жерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сантос
1
Владимир
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Сандри
ЦП
97
Луан Диас
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
4-2-1-1-2
34
Пауло
12
Иносенсио
28
Жоаким
24
Мессиас
23
Пирес
5
Фернандес
17
Доди
30
Сотельдо
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
4-1-2-1-2
23
Кунья
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Рибейро
30
Уго
9
Барбоза
7
Эвертон
5
Фернандес
6
Сандри
6
Сандри
5
Фернандес
10
Лима
97
Диас
97
Диас
10
Лима
7
Мендоса
21
Барбоза
21
Барбоза
7
Мендоса
30
Сотельдо
20
Габриэль
20
Габриэль
30
Сотельдо
17
Доди
88
Месенга
88
Месенга
17
Доди
6
Айртон
16
Луис
16
Луис
6
Айртон
30
Уго
29
Майя
29
Майя
30
Уго
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
Остались в запасе
Сантос
Фламенго
1
Владимир
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
23
Сантос
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сантос - Фламенго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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