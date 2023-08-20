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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Гремио
Сантос - Гремио: обзор матча 20 августа 2023
Сантос
20.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
63'
М. Леонардо
90'
J. Furch
47'
Ф. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Гремио
Желтая карточка
Додо
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Пауло
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Б. Алвес
90'
+5
Желтая карточка
Г. Мартинс
90'
+3
Вторая желтая
Рейналдо
Желтая карточка
J. Furch
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
J. Furch
Пас отдал
Й. Сотельдо
90'
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
87'
Замена
Нонато
️️️️
Р. Фернандес
87'
86'
Желтая карточка
Р. Эли
Замена
Доди
️️️️
Л. Брага
80'
80'
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Ф. Карбальо
76'
Замена
Рональд
️️️️
Ж. Виларди
Желтая карточка
Й. Сотельдо
72'
Желтая карточка
М. Леонардо
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Леонардо
Пас отдал
Й. Сотельдо
63'
62'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фабио
62'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Кристальдо
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Жоаким
62'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Л. Лима
62'
47'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кристальдо
43'
Желтая карточка
Фабио
Желтая карточка
Жоаким
16'
16'
Желтая карточка
Рейналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
6
Жоао Виларди
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
88
Бруно Месенга
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
4-1-1-2-2
34
Пауло
16
Додо
28
Жоаким
13
Бассо
31
Алекс
5
Фернандес
6
Лукас
22
Брага
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
4-2-1-3
12
Чапеко
2
Фабио
19
Эли
34
Алвес
6
Рейналдо
33
Карбальо
10
Бителло
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
11
Феррейра
6
Виларди
22
Брага
17
Доди
17
Доди
22
Брага
10
Лима
30
Сотельдо
30
Сотельдо
10
Лима
28
Жоаким
8
Ринкон
8
Ринкон
28
Жоаким
5
Фернандес
16
Нонато
16
Нонато
5
Фернандес
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
33
Карбальо
6
Мартинс
6
Мартинс
33
Карбальо
2
Фабио
18
Педро
18
Педро
2
Фабио
6
Виларди
35
Рональд
35
Рональд
6
Виларди
19
Кристальдо
17
Галдино
17
Галдино
19
Кристальдо
Остались в запасе
Сантос
Гремио
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
14
Натан
АП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
14
Натан
АП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сантос - Гремио
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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