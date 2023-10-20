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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Брагантино
Сантос - Брагантино: обзор матча 20 октября 2023
Сантос
20.10.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 3
Завершен
Брагантино
86'
Л. Ортис (АГ)
9'
Э. Саша
29'
Э. Саша (П)
47'
Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Брагантино
Желтая карточка
Нонато
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Л. Ортис
86'
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
81'
75'
Замена
Соррисо
️️️️
Витиньо
Желтая карточка
Доди
66'
60'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
47'
ГОЛ! 0:3!
Рамирес
Пас отдал
Хелиньо
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Гонсалвеш
46'
Замена
Рамирес
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Хелиньо
️️️️
R.
Замена
С. Мендоса
️️️️
Л. Лима
46'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
M. Silvera
46'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Патрик
Желтая карточка
Ж. Лукас
44'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Саша
Желтая карточка
Ж. Пауло
27'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Саша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Доди
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
3
Kevyson
ЦП
10
Лукас Лима
АП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
16
Нонато
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
5
Cipriano
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-1-2-2-2
34
Пауло
16
Додо
13
Бассо
28
Жоаким
17
Доди
6
Лукас
3
22
Брага
10
Лима
38
Леонардо
11
4-2-2-2
1
Клейтон
30
Патрик
3
Ортис
13
Адерлан
36
Кандидо
35
Фернандес
30
Эвангелиста
20
Гонсалвеш
28
Витиньо
8
Саша
31
11
30
Сотельдо
30
Сотельдо
11
10
Лима
7
Мендоса
7
Мендоса
10
Лима
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
20
Гонсалвеш
25
Силва
25
Силва
20
Гонсалвеш
35
Фернандес
7
Рамирес
7
Рамирес
35
Фернандес
28
Витиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
28
Витиньо
31
11
Хелиньо
11
Хелиньо
31
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
Остались в запасе
Сантос
Брагантино
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
Главный тренер
Одаир Хеллман
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
5
Cipriano
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
5
Cipriano
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Сантос - Брагантино
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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