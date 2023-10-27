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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Коритиба
Сантос - Коритиба: обзор матча 27 октября 2023
Сантос
27.10.2023, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Коритиба
4'
Жоаким
74'
М. Леонардо
11'
Робсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Коритиба
Замена
С. Мендоса
️️️️
Й. Сотельдо
90'
+5
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Л. Брага
89'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
М. Леонардо
89'
Желтая карточка
J. Furch
86'
80'
Замена
Хайнер
️️️️
Натанаэл
Замена
M. Silvera
️️️️
Л. Лима
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Леонардо
Пас отдал
Й. Сотельдо
74'
71'
Желтая карточка
Франсержио
69'
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
М. Бьянки
69'
Замена
Франсержио
️️️️
М. Морено
60'
Желтая карточка
М. Бьянки
46'
Замена
B. Gomes
️️️️
И. Слимани
46'
Замена
Рейналдо
️️️️
Робсон
Желтая карточка
Жоаким
42'
38'
Вторая желтая
В. Фариас
36'
Желтая карточка
Робсон
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Робсон
8'
Желтая карточка
В. Фариас
ГОЛ! 1:0!
Жоаким
Пас отдал
Л. Лима
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
3
Kevyson
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Коритиба
22
Габриэл
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сантос
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
1
Diogenes
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Франсержио
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Edu
ЦФ
3-4-2-1
34
Пауло
16
Додо
28
Жоаким
13
Бассо
8
Ринкон
3
30
Сотельдо
6
Лукас
22
Брага
10
Лима
38
Леонардо
2-1-2-5
22
Габриэл
47
Педросо
3
Энрике
8
Фариас
18
Бьянки
19
Гомес
12
Луис
2
Натанаэл
19
Слимани
10
Морено
30
Робсон
22
Брага
2
Лукас
2
Лукас
22
Брага
38
Леонардо
5
Фернандес
5
Фернандес
38
Леонардо
30
Сотельдо
7
Мендоса
7
Мендоса
30
Сотельдо
10
Лима
11
11
10
Лима
30
Робсон
40
Рейналдо
40
Рейналдо
30
Робсон
2
Натанаэл
2
Хайнер
2
Хайнер
2
Натанаэл
18
Бьянки
31
31
18
Бьянки
10
Морено
15
Франсержио
15
Франсержио
10
Морено
19
Слимани
15
15
19
Слимани
Остались в запасе
Сантос
Коритиба
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
17
Доди
ОП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
27
Луан Полли
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
7
Андрей
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
17
Доди
ОП
16
Нонато
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
7
Андрей
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сантос - Коритиба
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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