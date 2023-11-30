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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Флуминенсе
Сантос - Флуминенсе: обзор матча 30 ноября 2023
Сантос
30.11.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 3
Завершен
Флуминенсе
10'
Мартинелли
36'
Д. Ариас
59'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Флуминенсе
86'
Замена
Леле
️️️️
Мартинелли
85'
Желтая карточка
Г. Кано
85'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Г. Кано
82'
Желтая карточка
Гуга
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
73'
67'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
67'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Кено
59'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кано
Пас отдал
Мартинелли
Замена
M. Silvera
️️️️
Доди
46'
Желтая карточка
Р. Фернандес
45'
+2
44'
Желтая карточка
Т. Сантос
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ариас
Пас отдал
Д. Барбоза
Желтая карточка
Доди
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Мартинелли
Пас отдал
Д. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
(К)
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
33
Нино
(К)
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Сантос
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
1
Diogenes
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Пауло
16
Додо
28
Жоаким
24
Мессиас
5
Фернандес
17
Доди
6
Лукас
30
Сотельдо
22
Брага
7
Мендоса
38
Леонардо
3-2-2-1-2
1
Фабио
23
Гуга
33
Нино
16
Барбоза
21
Сантос
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
17
Доди
11
11
17
Доди
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
14
Кано
11
Гонсалес
11
Гонсалес
14
Кано
8
Мартинелли
18
Леле
18
Леле
8
Мартинелли
20
Кено
9
Кеннеди
9
Кеннеди
20
Кено
Остались в запасе
Сантос
Флуминенсе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Сантос - Флуминенсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Urbano Caldeira, Santos
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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22 ноября
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18 ноября
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18 ноября
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25 ноября
1
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