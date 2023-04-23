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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Минейро
Сантос - Атлетико Минейро: обзор матча 23 апреля 2023
Сантос
23.04.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Л. Диас
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
89'
Желтая карточка
Отавио
Замена
Б. Месенга
️️️️
М. Леонардо
86'
86'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Рубенс
82'
Замена
Жемерсон
️️️️
М. Лемос
Желтая карточка
Р. Фернандес
76'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Руис Ривера
72'
63'
Замена
Патрик
️️️️
Йоран
63'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Р. Саравия
63'
Замена
К. Павон
️️️️
Эденилсон
Желтая карточка
Доди
44'
18'
Желтая карточка
Йоран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Сантос
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-2-1-3
34
Пауло
23
Пирес
24
Мессиас
4
Бауэрман
23
Натан
5
Фернандес
17
Доди
20
Габриэль
10
Лима
10
Руис Ривера
38
Леонардо
4-1-2-3
22
Эверсон
20
Саравия
3
Лемос
3
Фукс
8
Рубенс
94
Отавио
88
Эденилсон
19
Йоран
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
38
Леонардо
88
Месенга
88
Месенга
38
Леонардо
10
Руис Ривера
97
Диас
97
Диас
10
Руис Ривера
19
Йоран
8
Патрик
8
Патрик
19
Йоран
3
Лемос
21
Жемерсон
21
Жемерсон
3
Лемос
20
Саравия
25
Мариано
25
Мариано
20
Саравия
88
Эденилсон
7
Павон
7
Павон
88
Эденилсон
8
Рубенс
11
Варгас
11
Варгас
8
Рубенс
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Минейро
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
17
Игор Гомес
ЦП
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Статистика матча Сантос - Атлетико Минейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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