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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сантос
Фламенго - Сантос: обзор матча 02 ноября 2023
Фламенго
02.11.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Сантос
21'
Педро
33'
Нонато
89'
Жоаким
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Сантос
Желтая карточка
Б. Энрике
90'
+6
Красная карточка
Б. Энрике
90'
+6
Замена
Эвертон
️️️️
Айртон
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Брага
89'
ГОЛ! 1:2!
Жоаким
Пас отдал
Ж. Лукас
78'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Л. Брага
78'
Замена
Л. Лима
️️️️
J. Furch
75'
Желтая карточка
Л. Брага
68'
Замена
Додо
️️️️
Р. Фернандес
65'
Желтая карточка
Р. Фернандес
62'
Замена
M. Silvera
️️️️
Нонато
Замена
Р. Кайо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
57'
Желтая карточка
Г. Барбоза
51'
46'
Замена
С. Мендоса
️️️️
Т. Ринкон
Замена
Матеузиньо
️️️️
Уэсли
46'
Замена
В. Уго
️️️️
Л. Араухо
46'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
46'
Красная карточка
Жерсон
42'
33'
ГОЛ! 1:1!
Нонато
ГОЛ! 1:0!
Педро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
3
Kevyson
ЦП
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Нонато
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
18
Julio Furch
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Фламенго
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
37
Petterson
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
16
Додо
ЛЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
4-3-1-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
29
Майя
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
27
Энрике
9
Педро
7
Араухо
2-1-5-1-1
34
Пауло
24
Мессиас
28
Жоаким
5
Фернандес
3
6
Лукас
16
Нонато
30
Сотельдо
8
Ринкон
22
Брага
18
10
Де Арраскаэта
30
Кайо
30
Кайо
10
Де Арраскаэта
43
Уэсли
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
43
Уэсли
7
Араухо
30
Уго
30
Уго
7
Араухо
6
Айртон
7
Эвертон
7
Эвертон
6
Айртон
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
5
Фернандес
16
Додо
16
Додо
5
Фернандес
22
Брага
2
Лукас
2
Лукас
22
Брага
18
10
Лима
10
Лима
18
8
Ринкон
7
Мендоса
7
Мендоса
8
Ринкон
16
Нонато
11
11
16
Нонато
Остались в запасе
Фламенго
Сантос
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
37
Petterson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
37
Petterson
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Фламенго - Сантос
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Маракана
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