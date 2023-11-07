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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Куяба
Сантос - Куяба: обзор матча 07 ноября 2023
Сантос
07.11.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Куяба
Желтая карточка
Доди
90'
Замена
Доди
️️️️
Ж. Лукас
88'
86'
Желтая карточка
Ф. Собрал
Замена
J. Furch
️️️️
Й. Сотельдо
78'
75'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Денилсон
75'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Ж. Лукас
68'
67'
Замена
В. Силва
️️️️
Клайсон
67'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Д. Кафу
Замена
Нонато
️️️️
Л. Лима
46'
Замена
M. Silvera
️️️️
С. Мендоса
46'
31'
Желтая карточка
Денилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
3
Kevyson
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
16
Нонато
ЦП
30
Мигелито
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Uendel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
3-4-1-2
34
Пауло
24
Мессиас
28
Жоаким
2
Лукас
8
Ринкон
30
Сотельдо
3
6
Лукас
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
4-2-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
3
Аллисон
16
Рикельме
88
Собрал
29
Клайсон
27
Денилсон
2
7
Кафу
16
Дейверсон
2
Лукас
80
Кайсара
80
Кайсара
2
Лукас
6
Лукас
17
Доди
17
Доди
6
Лукас
10
Лима
16
Нонато
16
Нонато
10
Лима
30
Сотельдо
18
18
30
Сотельдо
7
Мендоса
11
11
7
Мендоса
27
Денилсон
6
Аугусто
6
Аугусто
27
Денилсон
29
Клайсон
11
Силва
11
Силва
29
Клайсон
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
7
Кафу
97
Ласерда
97
Ласерда
7
Кафу
Остались в запасе
Сантос
Куяба
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
30
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
30
Мигелито
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Сантос - Куяба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Urbano Caldeira, Santos
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