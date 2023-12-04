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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сантос
Атлетико Паранаэнсе - Сантос: обзор матча 04 декабря 2023
Атлетико Паранаэнсе
04.12.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Сантос
45+6'
В. Буэно
75'
Мадсон
90+3'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сантос
90'
+10
Желтая карточка
А. Морелос
Замена
D.
️️️️
Фернандиньо
90'
+7
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
90'
+3
Желтая карточка
Кака
88'
85'
Замена
А. Морелос
️️️️
Т. Ринкон
84'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
Виллиан
️️️️
В. Роке
84'
Желтая карточка
А. Сантана
82'
78'
Замена
Л. Лима
️️️️
Нонато
78'
Замена
М. Леонардо
️️️️
J. Furch
Замена
Б. Запелли
️️️️
В. Буэно
77'
Замена
А. Сантана
️️️️
Кристиан
77'
Замена
Б. Перес
️️️️
Мадсон
77'
ГОЛ! 2:0!
Мадсон
75'
69'
Замена
С. Мендоса
️️️️
Додо
Желтая карточка
Эрик
65'
Желтая карточка
Т. Хелено
60'
Желтая карточка
Фернандиньо
56'
ГОЛ! 1:0!
В. Буэно
45'
+6
45'
Желтая карточка
Жоаким
42'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
18
Кристиан
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
16
Нонато
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
18
Julio Furch
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
57
João Vitor
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
53
Dudu
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Сантос
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
10
Лукас Лима
АП
1
Diogenes
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
4-4-1-1
24
Бенто
25
Кака
44
Хелено
27
Роша
22
Мадсон
5
Фернандиньо
15
Буэно
18
Кристиан
14
Эрик
28
Куэльо
9
Роке
3-1-4-1-1
34
Пауло
28
Жоаким
24
Мессиас
16
Додо
5
Фернандес
6
Лукас
8
Ринкон
30
Сотельдо
16
Нонато
22
Брага
18
22
Мадсон
33
Перес
33
Перес
22
Мадсон
15
Буэно
10
Запелли
10
Запелли
15
Буэно
18
Кристиан
80
Сантана
80
Сантана
18
Кристиан
5
Фернандиньо
53
53
5
Фернандиньо
9
Роке
11
Виллиан
11
Виллиан
9
Роке
16
Нонато
10
Лима
10
Лима
16
Нонато
8
Ринкон
9
Морелос
9
Морелос
8
Ринкон
16
Додо
7
Мендоса
7
Мендоса
16
Додо
18
38
Леонардо
38
Леонардо
18
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
57
João Vitor
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
57
João Vitor
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сантос
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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