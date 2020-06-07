Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Мурат Чем Акпынар - статистика

Эрзурумспор
24 января 1999 (27), Трабзон
#5 | Полузащитник
173 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Гиресунспор
2 : 4
24.04.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
3 : 1
20.04.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гиресунспор
1 : 0
16.04.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
3 : 1
09.04.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
2 : 2
02.04.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
2 : 2
10.03.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 0
05.03.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 2
25.02.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
5 : 1
01.02.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 4
28.01.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 2
14.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
3 : 0
05.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Гиресунспор
2 : 1
29.12.2022
Газиантеп
90' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
1 : 1
24.12.2022
Гиресунспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
1 : 2
12.11.2022
Гиресунспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
3 : 2
05.11.2022
Истанбулспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
31.10.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 1
24.10.2022
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Сивасспор
3 : 0
17.10.2022
Гиресунспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.10.2022
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
1 : 1
02.10.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
1 : 1
10.09.2022
Гиресунспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 1
03.09.2022
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
3 : 0
28.08.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.08.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
0 : 1
13.08.2022
Гиресунспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Гиресунспор
2 : 3
07.08.2022
Адана Демирспор
1' - 90'
Главные новости
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
6
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
2
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
8
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+