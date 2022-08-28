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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Гиресунспор
Кайсериспор - Гиресунспор: обзор матча 28 августа 2022
Кайсериспор
28.08.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Гиресунспор
22'
О. Булут
72'
М. Гавранович
87'
Р. Дживелек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Гиресунспор
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
89'
Замена
А. Узодимма
️️️️
М. Кардозу
88'
ГОЛ! 3:0!
Р. Дживелек
Пас отдал
Б. Менса
87'
Желтая карточка
Д. Коловециос
84'
82'
Замена
E. Can Akdag
️️️️
Сержио
Замена
Я. Ака
️️️️
Г. Кампаньяро
76'
74'
Желтая карточка
А. Улудаг
ГОЛ! 2:0!
М. Гавранович
Пас отдал
О. Булут
72'
Замена
Б. Менса
️️️️
К. Манэ
70'
Замена
М. Гавранович
️️️️
И. Парлак
70'
46'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
В. Савичевич
Пенальти не реализован!
М. Тиам
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
А. Перес
ГОЛ! 1:0!
О. Булут
Пас отдал
Г. Кампаньяро
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
14
Роберт Мехия
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Кайсериспор
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
17
Доган Джан Давас
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
3-1-2-1-3
25
Баязит
23
Кароль
4
Коловециос
5
Хосейни
15
Кампаньяро
9
Тиам
6
Булут
20
Кардозу
23
Парлак
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
4-3-2-1
23
Пири
77
Билазер
3
Улудаг
42
Ариас
25
Перес
5
Акпынар
14
Мехия
18
Савичевич
70
Сержио
17
Сайнс
11
Байич
15
Кампаньяро
79
Ака
79
Ака
15
Кампаньяро
20
Карлос Манэ
43
Менса
43
Менса
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
20
Кардозу
19
Узодимма
19
Узодимма
20
Кардозу
23
Парлак
19
Гавранович
19
Гавранович
23
Парлак
70
Сержио
28
28
70
Сержио
19
Берисбек
19
Берисбек
18
Савичевич
17
Давас
17
Давас
18
Савичевич
Остались в запасе
Кайсериспор
Гиресунспор
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Кайсериспор - Гиресунспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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