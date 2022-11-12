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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Гиресунспор
Фенербахче - Гиресунспор: обзор матча 12 ноября 2022
Фенербахче
12.11.2022, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Гиресунспор
19'
Э. Валенсия (П)
71'
Б. Сайнс
83'
Б. Сайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Гиресунспор
90'
+1
Замена
С. Пикинчол
️️️️
Сержио
90'
Замена
М. Чем Акпынар
️️️️
Х. Кампусано
Замена
А. Гюлер
️️️️
В. Арао
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
Б. Сайнс
82'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Р. Байич
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Алиоски
79'
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
78'
71'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сайнс
71'
Замена
В. Савичевич
️️️️
Б. Кувас
71'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Г. Саглам
63'
Желтая карточка
А. Улудаг
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Зайц
62'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Д. Росси
62'
46'
Желтая карточка
Р. Ариас
Вторая желтая
Ж. Педро
40'
Желтая карточка
А. Салаи
27'
26'
Желтая карточка
А. Перес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
19'
Желтая карточка
Ж. Педро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
21
Хорман Кампусано
ОП
61
Геркем Саглам
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
7
Алиоски
41
Салаи
4
Азиз
15
Арао
24
Кадиоглу
8
Зайц
17
Кахведжи
9
Росси
13
Валенсия
9
Жоао Педро
3-2-3-2
23
Пири
42
Ариас
25
Перес
3
Улудаг
14
Мехия
21
Кампусано
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
9
Росси
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
9
Росси
8
Зайц
19
Креспо
19
Креспо
8
Зайц
15
Арао
15
Гюлер
15
Гюлер
15
Арао
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
7
Алиоски
19
Дурсун
19
Дурсун
7
Алиоски
70
Сержио
35
Пикинчол
35
Пикинчол
70
Сержио
21
Кампусано
5
Акпынар
5
Акпынар
21
Кампусано
10
Кувас
18
Савичевич
18
Савичевич
10
Кувас
61
Саглам
19
Берисбек
19
Берисбек
61
Саглам
11
Байич
17
Джаглаян
17
Джаглаян
11
Байич
Остались в запасе
Фенербахче
Гиресунспор
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
17
Доган Джан Давас
АП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
17
Доган Джан Давас
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Фенербахче - Гиресунспор
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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