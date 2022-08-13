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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Гиресунспор
Галатасарай - Гиресунспор: обзор матча 13 августа 2022
Галатасарай
13.08.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Гиресунспор
77'
Б. Сайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Гиресунспор
88'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Сержио
81'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Б. Сайнс
Замена
К. Караташ
️️️️
П. ван Анхолт
78'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ю. Акгюн
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сайнс
74'
Желтая карточка
А. Улудаг
Желтая карточка
К. Актюркоглу
73'
64'
Замена
М. Чем Акпынар
️️️️
В. Савичевич
Замена
Л. Торрейра
️️️️
С. Оливейра
62'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Э. Акбаба
46'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
39'
26'
Желтая карточка
Б. Сайнс
Желтая карточка
С. Оливейра
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Талха Юльван
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
17
Доган Джан Давас
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
4-3-2-1
16
Муслера
15
ван Анхолт
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
11
Акгюн
18
Мидтсьё
27
Оливейра
7
Актюркоглу
8
Акбаба
9
Сеферович
4-1-1-2-1
23
Пири
77
Билазер
35
Пикинчол
25
Перес
3
Улудаг
8
Траоре
18
Савичевич
70
Сержио
17
Сайнс
11
Байич
27
Оливейра
34
Торрейра
34
Торрейра
27
Оливейра
8
Акбаба
18
Гомис
18
Гомис
8
Акбаба
15
ван Анхолт
88
Караташ
88
Караташ
15
ван Анхолт
11
Акгюн
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Акгюн
70
Сержио
17
Давас
17
Давас
70
Сержио
17
Сайнс
19
Берисбек
19
Берисбек
17
Сайнс
18
Савичевич
5
Акпынар
5
Акпынар
18
Савичевич
Остались в запасе
Галатасарай
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Талха Юльван
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Талха Юльван
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Галатасарай - Гиресунспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
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