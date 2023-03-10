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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Карагюмрюк
Гиресунспор - Карагюмрюк: обзор матча 10 марта 2023
Гиресунспор
10.03.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Карагюмрюк
20'
Р. Байич (П)
39'
Б. Сайнс
45'
Л. Мерджан
57'
Ф. Борини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Карагюмрюк
90'
+3
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
90'
+3
Замена
А. Лоуренс
️️️️
М. Оздоев
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Р. Мехия
90'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Сайнс
90'
83'
Замена
А. Льяич
️️️️
Э. Колли
79'
Желтая карточка
М. Риччи
Замена
Б. Кувас
️️️️
Сержио
79'
73'
Замена
О. Шукуров
️️️️
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Ф. Джан Дженк
65'
Замена
Х. Кампусано
️️️️
Р. Ариас
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Борини
53'
Желтая карточка
Р. Банийя
Желтая карточка
Х. Билазер
45'
+2
45'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мерджан
ГОЛ! 2:0!
Б. Сайнс
Пас отдал
Р. Байич
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Байич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
75
Mert Kurt
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Каплан
99
Дженк
42
Ариас
25
Перес
77
Билазер
14
Мехия
18
Савичевич
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
3-1-2-2-2
12
Шен
4
Бираски
22
Банийя
5
Дрешевич
27
Риччи
91
Бертолаччи
21
Оздоев
22
Мерджан
19
Колли
16
Борини
45
Дианье
42
Ариас
21
Кампусано
21
Кампусано
42
Ариас
17
Сайнс
17
Давас
17
Давас
17
Сайнс
14
Мехия
19
Берисбек
19
Берисбек
14
Мехия
70
Сержио
10
Кувас
10
Кувас
70
Сержио
21
Оздоев
6
Лоуренс
6
Лоуренс
21
Оздоев
91
Бертолаччи
29
Шукуров
29
Шукуров
91
Бертолаччи
19
Колли
22
Льяич
22
Льяич
19
Колли
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
Остались в запасе
Гиресунспор
Карагюмрюк
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Гиресунспор - Карагюмрюк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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