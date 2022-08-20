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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Касымпаша
Гиресунспор - Касымпаша: обзор матча 20 августа 2022
Гиресунспор
20.08.2022, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
90'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Касымпаша
ГОЛ! 1:0!
Р. Байич
Пас отдал
Д. Джан Давас
90'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Сержио
88'
Замена
E. Can Akdag
️️️️
Б. Сайнс
88'
Желтая карточка
А. Перес
86'
82'
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Фалл
82'
Замена
Ю. Малли
️️️️
В. Эйссерик
69'
Замена
Б. Целина
️️️️
А. Энгин
68'
Замена
А. Кара
️️️️
Т. Гемичибаши
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
В. Савичевич
65'
41'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Желтая карточка
Х. Билазер
38'
11'
Замена
️️️️
Р. Петретта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
14
Роберт Мехия
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Талха Юльван
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
17
Доган Джан Давас
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Касымпаша
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юнус Малли
АП
43
Берсант Целина
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Пири
3
Улудаг
25
Перес
42
Ариас
77
Билазер
8
Траоре
18
Савичевич
14
Мехия
70
Сержио
17
Сайнс
11
Байич
4-1-1-2-2
1
Ташкыран
5
Чифтпинар
3
Граовац
94
Хадергьонай
18
Петретта
81
Гемичибаши
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
17
Энгин
13
Баокен
7
Фалл
70
Сержио
19
Берисбек
19
Берисбек
70
Сержио
18
Савичевич
17
Давас
17
Давас
18
Савичевич
17
Сайнс
28
28
17
Сайнс
7
Фалл
8
Торун
8
Торун
7
Фалл
81
Гемичибаши
35
Кара
35
Кара
81
Гемичибаши
9
Эйссерик
10
Малли
10
Малли
9
Эйссерик
17
Энгин
43
Целина
43
Целина
17
Энгин
Остались в запасе
Гиресунспор
Касымпаша
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Талха Юльван
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Талха Юльван
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Гиресунспор - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
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