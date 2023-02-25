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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Кайсериспор
Гиресунспор - Кайсериспор: обзор матча 25 февраля 2023
Гиресунспор
25.02.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Кайсериспор
58'
Р. Байич
6'
К. Манэ
40'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Кайсериспор
90'
+7
Желтая карточка
Р. Дживелек
84'
Желтая карточка
А. Узодимма
84'
Замена
М. Гавранович
️️️️
К. Манэ
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Сайнс
79'
Замена
️️️️
В. Савичевич
79'
77'
Замена
Я. Ака
️️️️
Г. Кампаньяро
77'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Кардозу
69'
Замена
А. Узодимма
️️️️
Э. Бассан
69'
Замена
Д. Коловециос
️️️️
Д. Аттама
Замена
Б. Кувас
️️️️
Р. Ариас
66'
65'
Желтая карточка
Д. Аттама
59'
Желтая карточка
Б. Баязит
58'
Желтая карточка
М. Хосейни
ГОЛ! 1:2!
Р. Байич
Пас отдал
Сержио
58'
Желтая карточка
Сержио
55'
Желтая карточка
Р. Ариас
54'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Х. Кампусано
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Тиам
Пас отдал
Г. Саздаги
33'
Желтая карточка
М. Тиам
Желтая карточка
Х. Билазер
33'
28'
Желтая карточка
А. Карими
Замена
Ф. Каплан
️️️️
О. Пири
24'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Манэ
Пас отдал
М. Кардозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
21
Хорман Кампусано
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
20
Карлос Манэ
ЦП
6
Али Карими
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Пири
3
Улудаг
42
Ариас
25
Перес
77
Билазер
14
Мехия
21
Кампусано
18
Савичевич
17
Сайнс
70
Сержио
11
Байич
2-1-5-2
25
Баязит
5
Хосейни
54
Кочаман
3
Аттама
20
Карлос Манэ
17
Бассан
9
Тиам
15
Кампаньяро
6
Карими
20
Кардозу
25
Саздаги
23
Пири
35
Каплан
35
Каплан
23
Пири
21
Кампусано
61
Саглам
61
Саглам
21
Кампусано
17
Сайнс
17
Давас
17
Давас
17
Сайнс
42
Ариас
10
Кувас
10
Кувас
42
Ариас
3
Аттама
4
Коловециос
4
Коловециос
3
Аттама
20
Кардозу
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Кардозу
17
Бассан
19
Узодимма
19
Узодимма
17
Бассан
15
Кампаньяро
79
Ака
79
Ака
15
Кампаньяро
20
Карлос Манэ
19
Гавранович
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Гиресунспор
Кайсериспор
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
1
Дженк Генен
ВР
55
Baran Ali Gezek
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
55
Baran Ali Gezek
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Гиресунспор - Кайсериспор
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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