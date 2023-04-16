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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Сивасспор
Гиресунспор - Сивасспор: обзор матча 16 апреля 2023
Гиресунспор
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сивасспор
18'
Х. Кампусано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Сивасспор
Желтая карточка
Сержио
90'
+6
87'
Желтая карточка
Х. Арслан
86'
Замена
А. Муса
️️️️
Ф. Ульвестад
85'
Желтая карточка
М. Градель
Желтая карточка
Б. Сайнс
85'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Сайнс
85'
Замена
К. Севен
️️️️
Х. Кампусано
85'
Желтая карточка
Х. Билазер
75'
Замена
А. Улудаг
️️️️
Ф. Джан Дженк
74'
Замена
️️️️
Р. Байич
74'
74'
Замена
Х. Харисис
️️️️
И. Кофи
74'
Замена
Х. Арслан
️️️️
К. Н'Жи
46'
Замена
М. Градель
️️️️
М. Палули
46'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Ж. Кайседо
ГОЛ! 1:0!
Х. Кампусано
Пас отдал
Б. Кувас
18'
Замена
Б. Кувас
️️️️
А. Перес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-2-3-1
35
Каплан
99
Дженк
42
Ариас
25
Перес
77
Билазер
21
Кампусано
14
Мехия
17
Сайнс
61
Саглам
70
Сержио
11
Байич
4-2-1-3
35
Вурал
7
Палули
2
Аппиндангойе
6
Гутас
58
Эрдал
5
Кофи
6
Ульвестад
9
Н'Жи
9
Кайседо
17
Йесилюрт
14
Саис
99
Дженк
3
Улудаг
3
Улудаг
99
Дженк
21
Кампусано
2
Севен
2
Севен
21
Кампусано
17
Сайнс
17
Давас
17
Давас
17
Сайнс
25
Перес
10
Кувас
10
Кувас
25
Перес
9
Н'Жи
37
Арслан
37
Арслан
9
Н'Жи
5
Кофи
8
Харисис
8
Харисис
5
Кофи
7
Палули
10
Градель
10
Градель
7
Палули
6
Ульвестад
7
Муса
7
Муса
6
Ульвестад
9
Кайседо
9
Ятабаре
9
Ятабаре
9
Кайседо
Остались в запасе
Гиресунспор
Сивасспор
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Гиресунспор - Сивасспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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