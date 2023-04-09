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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Гиресунспор
Бешикташ - Гиресунспор: обзор матча 09 апреля 2023
Бешикташ
09.04.2023, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Гиресунспор
39'
В. Абубакар (П)
45+5'
В. Абубакар
54'
Н. Редмонд
21'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Гиресунспор
90'
Желтая карточка
Р. Берисбек
Замена
Д. Мюлека
️️️️
А. Масуаку
86'
85'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Б. Сайнс
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
74'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Р. Геззаль
74'
Замена
А. Максим
️️️️
А. Хаджиахметович
74'
73'
Замена
️️️️
Х. Кампусано
67'
Желтая карточка
Б. Сайнс
64'
Замена
В. Савичевич
️️️️
Г. Саглам
64'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Кувас
63'
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
А. Улудаг
Желтая карточка
А. Масуаку
57'
ГОЛ! 3:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
А. Масуаку
54'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
49'
ГОЛ! 2:1!
В. Абубакар
Пас отдал
Р. Геззаль
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
Б. Кувас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Абубакар
39'
37'
Желтая карточка
А. Перес
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Тосун
35'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Байич
Пас отдал
Б. Сайнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
21
Хорман Кампусано
ОП
61
Геркем Саглам
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
29
Сайсс
25
Колли
18
Геззаль
8
Хаджиахметович
48
Учан
6
Булут
27
Редмонд
9
Абубакар
23
Тосун
4-2-2-2
35
Каплан
77
Билазер
25
Перес
3
Улудаг
42
Ариас
14
Мехия
21
Кампусано
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
18
Геззаль
75
Бингель
75
Бингель
18
Геззаль
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
8
Хаджиахметович
44
Максим
44
Максим
8
Хаджиахметович
23
Тосун
83
Фернандеш
83
Фернандеш
23
Тосун
26
Масуаку
11
Мюлека
11
Мюлека
26
Масуаку
3
Улудаг
99
Дженк
99
Дженк
3
Улудаг
61
Саглам
18
Савичевич
18
Савичевич
61
Саглам
10
Кувас
17
Давас
17
Давас
10
Кувас
17
Сайнс
19
Берисбек
19
Берисбек
17
Сайнс
Остались в запасе
Бешикташ
Гиресунспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
23
Онурджан Пири
ВР
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Бешикташ - Гиресунспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
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