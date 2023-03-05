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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Гиресунспор
Коньяспор - Гиресунспор: обзор матча 05 марта 2023
Коньяспор
05.03.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Гиресунспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Гиресунспор
90'
+3
Замена
К. Севен
️️️️
Х. Кампусано
89'
Желтая карточка
Ф. Джан Дженк
Желтая карточка
А. Огуз
89'
85'
Желтая карточка
Б. Сайнс
Желтая карточка
Б. Пас
85'
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
M. Moreno
80'
Замена
Б. Пас
️️️️
С. Дикмен
74'
73'
Замена
️️️️
Р. Байич
72'
Замена
Б. Кувас
️️️️
В. Савичевич
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Посуэло
59'
Замена
Р. Мурич
️️️️
М. Эмрели
58'
45'
+4
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
А. Улудаг
42'
Желтая карточка
Ф. Каплан
Желтая карточка
А. Бухалакис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
21
Хорман Кампусано
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
8
Бруну Пас
ОП
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
7
8
Посуэло
41
Бухалакис
9
Демир
11
Эмрели
3-2-1-3-1
35
Каплан
42
Ариас
25
Перес
3
Улудаг
14
Мехия
21
Кампусано
18
Савичевич
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
6
Дикмен
8
Пас
8
Пас
6
Дикмен
7
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
7
11
Эмрели
11
Мурич
11
Мурич
11
Эмрели
8
Посуэло
8
Чекичи
8
Чекичи
8
Посуэло
3
Улудаг
99
Дженк
99
Дженк
3
Улудаг
21
Кампусано
2
Севен
2
Севен
21
Кампусано
18
Савичевич
10
Кувас
10
Кувас
18
Савичевич
Остались в запасе
Коньяспор
Гиресунспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
Главный тренер
Ильхан Палут
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Коньяспор - Гиресунспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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