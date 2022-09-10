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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Гиресунспор
Карагюмрюк - Гиресунспор: обзор матча 10 сентября 2022
Карагюмрюк
10.09.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Гиресунспор
90+2'
М. Дианье
75'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Гиресунспор
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
90'
+2
75'
ГОЛ! 0:1!
Р. Байич
75'
Пенальти не реализован!
Р. Байич
Желтая карточка
М. Оздоев
74'
71'
Замена
Б. Кувас
️️️️
В. Савичевич
70'
Замена
М. Чем Акпынар
️️️️
Б. Сайнс
Желтая карточка
С. Дурсун
62'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Колли
58'
Желтая карточка
Э. Колли
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
3-1-3-1-2
2
Вивиано
88
Эркин
5
Дрешевич
22
Банийя
54
Дурсун
10
Дурмаз
21
Оздоев
29
Шукуров
19
Колли
16
Борини
45
Дианье
4-1-1-2-1
23
Пири
77
Билазер
25
Перес
3
Улудаг
42
Ариас
14
Мехия
18
Савичевич
70
Сержио
17
Сайнс
11
Байич
19
Колли
17
Куасси
17
Куасси
19
Колли
17
Сайнс
5
Акпынар
5
Акпынар
17
Сайнс
18
Савичевич
10
Кувас
10
Кувас
18
Савичевич
Остались в запасе
Карагюмрюк
Гиресунспор
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
17
Доган Джан Давас
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
17
Доган Джан Давас
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Карагюмрюк - Гиресунспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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