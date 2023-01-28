Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Галатасарай
Гиресунспор - Галатасарай: обзор матча 28 января 2023
Гиресунспор
28.01.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Галатасарай
45+3'
Д. Мертенс
60'
Л. Дюбуа
88'
М. Рашица
90+5'
Ю. Акгюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Галатасарай
90'
+5
ГОЛ! 0:4!
Ю. Акгюн
88'
ГОЛ! 0:3!
М. Рашица
Замена
Р. Берисбек
️️️️
А. Улудаг
88'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Кувас
88'
88'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Икарди
83'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Б. Йилмаз
Замена
Ф. Сенгхор
️️️️
К. Севен
80'
Замена
️️️️
Г. Саглам
78'
70'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
К. Актюркоглу
70'
Замена
М. Рашица
️️️️
Д. Мертенс
70'
Замена
Х. Мата
️️️️
Л. Торрейра
Желтая карточка
В. Савичевич
63'
Желтая карточка
Р. Байич
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дюбуа
Пас отдал
М. Икарди
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
45'
Пенальти не реализован!
М. Икарди
Желтая карточка
Р. Ариас
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-3-2
23
Пири
42
Ариас
2
Севен
3
Улудаг
77
Билазер
18
Савичевич
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
4-1-1-1-3
16
Муслера
15
Дюбуа
23
Байрам
25
Нельссон
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
9
Икарди
53
Йилмаз
10
Мертенс
2
Севен
75
Сенгхор
75
Сенгхор
2
Севен
10
Кувас
17
Давас
17
Давас
10
Кувас
3
Улудаг
19
Берисбек
19
Берисбек
3
Улудаг
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Кутлу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
34
Торрейра
64
Мата
64
Мата
34
Торрейра
10
Мертенс
7
Рашица
7
Рашица
10
Мертенс
9
Икарди
18
Гомис
18
Гомис
9
Икарди
Остались в запасе
Гиресунспор
Галатасарай
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гиресунспор - Галатасарай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Новости команд
Все
Гиресунспор
Галатасарай
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
25 ноября
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+