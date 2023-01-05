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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Гиресунспор
Трабзонспор - Гиресунспор: обзор матча 05 января 2023
Трабзонспор
05.01.2023, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Гиресунспор
30'
Р. Байич (АГ)
69'
М. Гомес
75'
Д. Хасполат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Гиресунспор
Замена
М. Лахтими
️️️️
Трезеге
81'
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Сиопис
81'
79'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Кувас
78'
Замена
️️️️
Р. Мехия
78'
Замена
Т. Юльван
️️️️
А. Улудаг
ГОЛ! 3:0!
Д. Хасполат
Пас отдал
Джанини
75'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Т. Бакасетас
74'
Замена
Джанини
️️️️
М. Гомес
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
69'
Желтая карточка
М. Гомес
62'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Э. Барди
62'
Желтая карточка
М. Сиопис
61'
58'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Г. Саглам
34'
Замена
В. Савичевич
️️️️
Сержио
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Байич
30'
16'
Желтая карточка
Р. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
14
Уго
17
Стригер Ларсен
5
Гбамен
6
Сиопис
33
Омюр
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Барди
9
Гомес
4-2-2-2
23
Пири
77
Билазер
25
Перес
3
Улудаг
42
Ариас
21
Кампусано
14
Мехия
61
Саглам
70
Сержио
11
Байич
10
Кувас
9
Бакасетас
34
Хасполат
34
Хасполат
9
Бакасетас
6
Сиопис
17
Гамшик
17
Гамшик
6
Сиопис
10
Барди
37
Унювар
37
Унювар
10
Барди
7
Трезеге
80
Лахтими
80
Лахтими
7
Трезеге
9
Гомес
21
Джанини
21
Джанини
9
Гомес
3
Улудаг
7
Юльван
7
Юльван
3
Улудаг
70
Сержио
18
Савичевич
18
Савичевич
70
Сержио
10
Кувас
17
Давас
17
Давас
10
Кувас
61
Саглам
19
Берисбек
19
Берисбек
61
Саглам
Остались в запасе
Трабзонспор
Гиресунспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Трабзонспор - Гиресунспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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