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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Гиресунспор
Анкарагюджю - Гиресунспор: обзор матча 20 апреля 2023
Анкарагюджю
20.04.2023, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Гиресунспор
54'
А. Соу
74'
Т. Антальялы
90+7'
А. Соу
44'
Л. Диак (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Гиресунспор
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
А. Соу
90'
+8
ГОЛ! 3:1!
А. Соу
Пас отдал
А. Хадзийованнис
90'
+7
86'
Замена
M. Kurt
️️️️
Сержио
Желтая карточка
М. Ганоушек
82'
77'
Замена
К. Севен
️️️️
Х. Кампусано
ГОЛ! 2:1!
Т. Антальялы
74'
70'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Кувас
70'
Замена
А. Улудаг
️️️️
Ф. Джан Дженк
Замена
Педринью
️️️️
Э. Килинк
65'
56'
Желтая карточка
Р. Ариас
ГОЛ! 1:1!
А. Соу
Пас отдал
А. Хадзийованнис
54'
Замена
А. Джоканович
️️️️
Л. Диак
46'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Жахид
46'
45'
+5
Желтая карточка
Ф. Каплан
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Диак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Гиресунспор
17
Erkan Anapa
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
4-2-2-2
23
Аккан
23
Ганоушек
70
Кициу
18
Муякич
24
Малку
14
Антальялы
25
Диак
6
Канкая
11
Жахид
9
Соу
11
Килинк
3-2-1-2-2
35
Каплан
77
Билазер
42
Ариас
99
Дженк
21
Кампусано
14
Мехия
5
Акпынар
61
Саглам
70
Сержио
10
Кувас
11
Байич
25
Диак
16
Джоканович
16
Джоканович
25
Диак
11
Жахид
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
11
Жахид
11
Килинк
8
Педринью
8
Педринью
11
Килинк
9
Соу
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
9
Соу
21
Кампусано
2
Севен
2
Севен
21
Кампусано
99
Дженк
3
Улудаг
3
Улудаг
99
Дженк
10
Кувас
17
Давас
17
Давас
10
Кувас
19
Берисбек
19
Берисбек
70
Сержио
75
75
70
Сержио
Остались в запасе
Анкарагюджю
Гиресунспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Милсон
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
17
Erkan Anapa
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Милсон
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Остались в запасе
17
Erkan Anapa
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Анкарагюджю - Гиресунспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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Гиресунспор
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2023.12.12 13:50
1
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
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