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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Коньяспор
Гиресунспор - Коньяспор: обзор матча 03 сентября 2022
Гиресунспор
03.09.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Коньяспор
51'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Коньяспор
Желтая карточка
В. Савичевич
90'
+3
88'
Замена
А. Рахманович
️️️️
С. Дикмен
88'
Замена
Д. Карайел
️️️️
Э. Чекичи
Замена
Т. Юльван
️️️️
Сержио
87'
78'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Демир
68'
Замена
Б. Пас
️️️️
Р. Мурич
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Д. Джан Давас
64'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Демир
Желтая карточка
Сержио
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
ЦП
14
Роберт Мехия
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
7
Талха Юльван
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
28
Erol Can Akdag
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
67
Furkan Kütük
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
4-3-2-1
23
Пири
42
Ариас
25
Перес
3
Улудаг
77
Билазер
5
Акпынар
17
Давас
14
Мехия
17
Сайнс
70
Сержио
11
Байич
4-2-1-3
23
Сехич
5
Кальво
2
Огуз
5
Язгили
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
9
Демир
11
Мурич
8
Чекичи
70
Сержио
7
Юльван
7
Юльван
70
Сержио
28
28
17
Давас
19
Берисбек
19
Берисбек
17
Давас
6
Дикмен
11
Рахманович
11
Рахманович
6
Дикмен
8
Чекичи
90
Карайел
90
Карайел
8
Чекичи
11
Мурич
8
Пас
8
Пас
11
Мурич
9
Демир
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Демир
Остались в запасе
Гиресунспор
Коньяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Гиресунспор - Коньяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
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