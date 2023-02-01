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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Гиресунспор
Касымпаша - Гиресунспор: обзор матча 01 февраля 2023
Касымпаша
01.02.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Гиресунспор
14'
М. Фалл
29'
В. Эйссерик (П)
45+4'
А. Кара (П)
50'
М. Бен Уанес
66'
А. Кара
10'
В. Савичевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Гиресунспор
85'
Замена
️️️️
Р. Мехия
Замена
Б. Калкан
️️️️
М. Шуиар
80'
Замена
Д. Граовац
️️️️
Т. Сербест
80'
Замена
M. Feyzi Yıldırım
️️️️
В. Эйссерик
79'
Замена
Т. Торун
️️️️
Х. Хайрадинович
74'
74'
Замена
Т. Юльван
️️️️
Х. Билазер
74'
Замена
Ф. Сенгхор
️️️️
Г. Саглам
ГОЛ! 5:1!
А. Кара
Пас отдал
М. Шуиар
66'
63'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Х. Кампусано
63'
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
А. Улудаг
58'
Желтая карточка
Р. Мехия
ГОЛ! 4:1!
М. Бен Уанес
50'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Кара
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Х. Билазер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Эйссерик
29'
Желтая карточка
В. Эйссерик
17'
Желтая карточка
А. Кара
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Фалл
Пас отдал
М. Бен Уанес
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Савичевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
10
Юнус Малли
АП
77
Али Демирель
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
75
Mert Kurt
ЦФ
4-3-3
1
Канполат
12
Бен Уанес
58
Озкан
4
Донк
25
Тирпа
35
Кара
10
Хайрадинович
15
Сербест
8
Шуиар
9
Эйссерик
7
Фалл
3-2-1-3-1
23
Пири
77
Билазер
3
Улудаг
25
Перес
21
Кампусано
14
Мехия
18
Савичевич
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
9
Эйссерик
23
23
9
Эйссерик
15
Сербест
3
Граовац
3
Граовац
15
Сербест
10
Хайрадинович
8
Торун
8
Торун
10
Хайрадинович
Петретта
20
Дилли
20
Дилли
Петретта
8
Шуиар
41
Калкан
41
Калкан
8
Шуиар
3
Улудаг
99
Дженк
99
Дженк
3
Улудаг
61
Саглам
75
Сенгхор
75
Сенгхор
61
Саглам
77
Билазер
7
Юльван
7
Юльван
77
Билазер
21
Кампусано
10
Кувас
10
Кувас
21
Кампусано
Остались в запасе
Касымпаша
Гиресунспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
10
Юнус Малли
АП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
77
Али Демирель
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
35
Ферхат Каплан
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
10
Юнус Малли
АП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
77
Али Демирель
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Касымпаша - Гиресунспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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