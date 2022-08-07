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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Адана Демирспор
Гиресунспор - Адана Демирспор: обзор матча 07 августа 2022
Гиресунспор
07.08.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Адана Демирспор
56'
Б. Сайнс
90+1'
Р. Берисбек
23'
Г. Инлер
28'
Ю. Бельханда
82'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Адана Демирспор
90'
+3
Желтая карточка
Я. Ракицкий
ГОЛ! 2:3!
Р. Берисбек
90'
+1
Замена
Т. Юльван
️️️️
Сержио
90'
+1
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Б. Сайнс
86'
82'
ГОЛ! 1:3!
А. Оникуру
Пас отдал
С. Гюлер
81'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Г. Инлер
81'
Замена
Б. Йылдыз
️️️️
Б. Ассомбалонга
75'
Замена
Т. Санук
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Сержио
74'
64'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
63'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Сари
ГОЛ! 1:2!
Б. Сайнс
Пас отдал
Сержио
56'
Замена
В. Савичевич
️️️️
Д. Джан Давас
46'
Желтая карточка
Х. Траоре
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Г. Инлер
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Инлер
Пас отдал
Б. Ассомбалонга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
17
Доган Джан Давас
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Гиресунспор
17
Erkan Anapa
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
7
Талха Юльван
ЦЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
80
Чекдар Орхан
АП
75
Mert Kurt
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
70
Берк Йылдыз
ЦФ
2
Арда Куртулан
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Пири
3
Улудаг
35
Пикинчол
25
Перес
77
Билазер
8
Траоре
17
Давас
5
Акпынар
70
Сержио
17
Сайнс
11
Байич
3-5-1-1
25
Эзбир
44
Ракицкий
4
Акайдын
13
Родригес
7
Сари
88
Инлер
5
Ндиайе
20
Бельханда
22
Свенссон
7
Оникуру
27
Ассомбалонга
70
Сержио
7
Юльван
7
Юльван
70
Сержио
17
Давас
18
Савичевич
18
Савичевич
17
Давас
17
Сайнс
19
Берисбек
19
Берисбек
17
Сайнс
28
28
88
Инлер
6
Гюлер
6
Гюлер
88
Инлер
20
Бельханда
5
Санук
5
Санук
20
Бельханда
7
Сари
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Сари
27
Ассомбалонга
70
Йылдыз
70
Йылдыз
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Гиресунспор
Адана Демирспор
17
Erkan Anapa
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
80
Чекдар Орхан
АП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
17
Erkan Anapa
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
88
Шахин Дик
ЦЗ
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
80
Чекдар Орхан
АП
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Гиресунспор - Адана Демирспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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