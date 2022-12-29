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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Газиантеп
Гиресунспор - Газиантеп: обзор матча 29 декабря 2022
Гиресунспор
29.12.2022, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
24'
Сержио
90+5'
Сержио
52'
В. Велиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Газиантеп
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Сержио
90'
+7
Замена
К. Севен
️️️️
Р. Байич
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Сержио
90'
+5
Замена
М. Чем Акпынар
️️️️
Б. Кувас
90'
+3
90'
Замена
А. Тошка
️️️️
М. Эскихеллак
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Б. Сайнс
90'
82'
Замена
Л. Станковски
️️️️
Ф. Соялп
Желтая карточка
В. Савичевич
80'
79'
Желтая карточка
П. Джилободжи
Замена
В. Савичевич
️️️️
Г. Саглам
72'
69'
Замена
А. Сагаль
️️️️
В. Велиу
Желтая карточка
Б. Сайнс
56'
52'
ГОЛ! 1:1!
В. Велиу
Пас отдал
Ф. Соялп
Желтая карточка
Г. Саглам
49'
33'
Желтая карточка
Ф. Соялп
ГОЛ! 1:0!
Сержио
Пас отдал
А. Улудаг
24'
Желтая карточка
Р. Ариас
23'
6'
Желтая карточка
С. Кициу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
21
Александер Меркель
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
4-1-3-2
23
Пири
3
Улудаг
25
Перес
42
Ариас
77
Билазер
14
Мехия
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
4-3-2-1
19
Гювенк
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
23
Ганоушек
70
Кициу
21
Меркель
8
Соялп
44
Максим
19
Эскихеллак
7
Велиу
25
Фигейредо
11
Байич
2
Севен
2
Севен
11
Байич
61
Саглам
18
Савичевич
18
Савичевич
61
Саглам
10
Кувас
5
Акпынар
5
Акпынар
10
Кувас
70
Сержио
17
Давас
17
Давас
70
Сержио
17
Сайнс
19
Берисбек
19
Берисбек
17
Сайнс
19
Эскихеллак
14
Тошка
14
Тошка
19
Эскихеллак
8
Соялп
10
Станковски
10
Станковски
8
Соялп
7
Велиу
28
Сагаль
28
Сагаль
7
Велиу
Остались в запасе
Гиресунспор
Газиантеп
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
27
Бурак Бозан
ВР
27
Омюрджан Артан
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
27
Омюрджан Артан
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Гиресунспор - Газиантеп
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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