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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Гиресунспор
Антальяспор - Гиресунспор: обзор матча 14 января 2023
Антальяспор
14.01.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Гиресунспор
4'
Д. Синик
59'
Л. Адриано
40'
Б. Сайнс
79'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Гиресунспор
90'
+11
Желтая карточка
А. Улудаг
Желтая карточка
У. Акыйол
90'
+11
90'
+8
Желтая карточка
В. Савичевич
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Б. Балчи
83'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Л. Адриано
83'
Желтая карточка
К. Сертел
82'
79'
ГОЛ! 2:2!
Р. Байич
78'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Х. Кампусано
Замена
К. Сертел
️️️️
С. Ларссон
67'
Замена
С. Айдогду
️️️️
З. Гюмюш
66'
Красная карточка
Фернандо
61'
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
Пас отдал
С. Ларссон
59'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Д. Синик
57'
55'
Замена
В. Савичевич
️️️️
Б. Кувас
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сайнс
ГОЛ! 1:0!
Д. Синик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
4-2-1-3
1
Уйсал
77
Вурал
21
Топрак
89
Сары
7
Балчи
20
Фернандо
19
Акыйол
70
Синик
8
Ларссон
11
Гюмюш
4
Адриано
4-2-2-2
23
Пири
77
Билазер
25
Перес
3
Улудаг
42
Ариас
21
Кампусано
14
Мехия
70
Сержио
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
7
Балчи
30
Кудряшов
30
Кудряшов
7
Балчи
8
Ларссон
88
Сертел
88
Сертел
8
Ларссон
11
Гюмюш
8
Айдогду
8
Айдогду
11
Гюмюш
4
Адриано
14
Мехмеди
14
Мехмеди
4
Адриано
70
Синик
10
Накадзима
10
Накадзима
70
Синик
10
Кувас
18
Савичевич
18
Савичевич
10
Кувас
21
Кампусано
61
Саглам
61
Саглам
21
Кампусано
Остались в запасе
Антальяспор
Гиресунспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Антальяспор - Гиресунспор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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