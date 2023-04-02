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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Аланьяспор
Гиресунспор - Аланьяспор: обзор матча 02 апреля 2023
Гиресунспор
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Аланьяспор
84'
Д. Джан Давас
86'
Б. Кувас (П)
17'
Э. Караджа
74'
З. Ферхат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Аланьяспор
90'
+4
Желтая карточка
З. Ферхат
90'
+2
Желтая карточка
Л. Фер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Кувас
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Джан Давас
Пас отдал
Х. Билазер
84'
83'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Караджа
Замена
️️️️
Р. Мехия
80'
76'
Желтая карточка
П. Перейра
74'
ГОЛ! 0:2!
З. Ферхат
Пас отдал
Э. Караджа
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
А. Улудаг
74'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Р. Байич
74'
74'
Замена
А. Хассан
️️️️
Э. Кулурис
74'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
У. Гюнеш
Замена
Б. Кувас
️️️️
Р. Ариас
62'
58'
Замена
З. Ферхат
️️️️
И. Кавалейру
56'
Желтая карточка
Р. Рунарссон
Желтая карточка
Х. Кампусано
48'
Замена
Х. Кампусано
️️️️
В. Савичевич
46'
46'
Замена
А. Лусамба
️️️️
И. Думбия
Желтая карточка
Сержио
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Караджа
Пас отдал
Ю. Балковец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Каплан
42
Ариас
25
Перес
3
Улудаг
77
Билазер
14
Мехия
18
Савичевич
17
Сайнс
61
Саглам
70
Сержио
11
Байич
3-2-1-2-2
31
Рунарссон
23
Байир
5
Рассул
29
Балковец
8
Думбия
8
Фер
20
Гюнеш
13
Перейра
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
9
Кулурис
3
Улудаг
99
Дженк
99
Дженк
3
Улудаг
18
Савичевич
21
Кампусано
21
Кампусано
18
Савичевич
11
Байич
17
Давас
17
Давас
11
Байич
42
Ариас
10
Кувас
10
Кувас
42
Ариас
20
Гюнеш
20
Аксой
20
Аксой
20
Гюнеш
7
Караджа
10
Бекироглу
10
Бекироглу
7
Караджа
8
Думбия
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Думбия
8
Иван Кавалейру
8
Ферхат
8
Ферхат
8
Иван Кавалейру
9
Кулурис
19
Хассан
19
Хассан
9
Кулурис
Остались в запасе
Гиресунспор
Аланьяспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Гиресунспор - Аланьяспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
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