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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Истанбулспор
Гиресунспор - Истанбулспор: обзор матча 05 ноября 2022
Гиресунспор
05.11.2022, суббота, 14:30
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Истанбулспор
45+2'
А. Улудаг
48'
Х. Кампусано
57'
Р. Мехия
18'
В. Этеми
87'
Ж. Топалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Истанбулспор
90'
+3
Желтая карточка
О. Бербер
Желтая карточка
О. Пири
87'
87'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Топалли
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Х. Кампусано
84'
78'
Желтая карточка
М. Есиль
Замена
М. Чем Акпынар
️️️️
Б. Сайнс
74'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Р. Байич
69'
66'
Замена
Д. Аксу
️️️️
А. Ясар
66'
Замена
С. Гури
️️️️
О. Бербер
ГОЛ! 3:1!
Р. Мехия
Пас отдал
Б. Кувас
57'
ГОЛ! 2:1!
Х. Кампусано
Пас отдал
Б. Сайнс
48'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Г. Саглам
46'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Т. Юльван
46'
46'
Замена
М. Олого
️️️️
И. Йылмаз
ГОЛ! 1:1!
А. Улудаг
Пас отдал
Сержио
45'
+2
38'
Замена
М. Есиль
️️️️
М. Сарикайя
30'
Вторая желтая
А. Мехремич
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Этеми
Пас отдал
Ж. Топалли
14'
Желтая карточка
И. Йылмаз
11'
Желтая карточка
А. Мехремич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
25
Алексис Перес
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
4-2-3-1
23
Пири
25
Перес
42
Ариас
3
Улудаг
7
Юльван
21
Кампусано
14
Мехия
17
Сайнс
61
Саглам
70
Сержио
11
Байич
3-2-2-3
1
Йенсен
88
Мехремич
13
Бербер
23
Эрдоган
57
Кабасакал
24
Сарикайя
23
Рроца
72
Этеми
9
Йылмаз
11
Топалли
66
Ясар
17
Сайнс
5
Акпынар
5
Акпынар
17
Сайнс
21
Кампусано
17
Давас
17
Давас
21
Кампусано
7
Юльван
19
Берисбек
19
Берисбек
7
Юльван
11
Байич
17
Джаглаян
17
Джаглаян
11
Байич
61
Саглам
10
Кувас
10
Кувас
61
Саглам
24
Сарикайя
21
Есиль
21
Есиль
24
Сарикайя
9
Йылмаз
50
Олого
50
Олого
9
Йылмаз
66
Ясар
3
Аксу
3
Аксу
66
Ясар
13
Бербер
11
Гури
11
Гури
13
Бербер
Остались в запасе
Гиресунспор
Истанбулспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
Главный тренер
Хакан Келеш
59
Альп Арда
ВР
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Гиресунспор - Истанбулспор
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
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