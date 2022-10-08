Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Бешикташ
Гиресунспор - Бешикташ: обзор матча 08 октября 2022
Гиресунспор
08.10.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
34'
Т. Санук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Бешикташ
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
А. Улудаг
86'
Замена
Ф. Сенгхор
️️️️
Г. Саглам
81'
79'
Желтая карточка
Д. Тосун
75'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Алли
75'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Ж. Фернандеш
72'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Б. Кувас
67'
62'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
В. Розье
62'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Н. Редмонд
Желтая карточка
Б. Сайнс
55'
Желтая карточка
Х. Кампусано
45'
+3
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Санук
Желтая карточка
Р. Ариас
31'
28'
Желтая карточка
В. Розье
20'
Пенальти не реализован!
В. Вегхорст
13'
Замена
Э. Узунхан
️️️️
Р. Сайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
5
Соуза
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
17
Доган Джан Давас
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
4-2-2-2
23
Пири
42
Ариас
3
Улудаг
25
Перес
77
Билазер
21
Кампусано
5
Акпынар
17
Сайнс
61
Саглам
10
Кувас
11
Байич
3-2-2-2-1
30
Дестаноглу
26
Масуаку
5
Санук
29
Сайсс
19
Розье
75
Бингель
5
Соуза
83
Фернандеш
8
Алли
27
Редмонд
9
Вегхорст
3
Улудаг
17
Давас
17
Давас
3
Улудаг
18
Савичевич
18
Савичевич
10
Кувас
17
Джаглаян
17
Джаглаян
10
Кувас
61
Саглам
75
Сенгхор
75
Сенгхор
61
Саглам
29
Сайсс
42
Узунхан
42
Узунхан
29
Сайсс
83
Фернандеш
20
Уйсал
20
Уйсал
83
Фернандеш
27
Редмонд
18
Геззаль
18
Геззаль
27
Редмонд
19
Розье
14
Н'Куду
14
Н'Куду
19
Розье
8
Алли
23
Тосун
23
Тосун
8
Алли
Остались в запасе
Гиресунспор
Бешикташ
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
Главный тренер
Хакан Келеш
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Гиресунспор - Бешикташ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Новости команд
Все
Гиресунспор
Бешикташ
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+