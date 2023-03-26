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    Wikelman Carmona - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Wikelman Carmona
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 90' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    26.03.2023 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
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