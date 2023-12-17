Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Колорадо
Нью-Йорк Ред Буллз
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
17 декабря 2023, 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
14 декабря 2023, 19:33
4
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
16 ноября 2023, 20:57
0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
16 января 2020, 20:54
1
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
15 января 2020, 20:25
6
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
14 января 2020, 11:39
3
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
30 сентября 2019, 11:47
1
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
17 декабря 2023, 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
14 декабря 2023, 19:33
4
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
16 ноября 2023, 20:57
0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Колорадо
Нью-Йорк Ред Буллз

Колорадо - Нью-Йорк Ред Буллз - 14 июля 2024

Колорадо
14.07.2024, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 34 тур
- : -
Не начался
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Колорадо - Нью-Йорк Ред Буллз
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+