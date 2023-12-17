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Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
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«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023