Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
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Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023