Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023