Динамо Хьюстон

Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
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МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023