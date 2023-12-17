Нью-Йорк Ред Буллз

Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Клуб МЛС уволил Руни после победы
Месси забил в дебютном матче в МЛС
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
Месси забил в дебютном матче в МЛС
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Клуб МЛС уволил Руни после победы
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