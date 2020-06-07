Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гекхан Инлер - статистика

Завершил карьеру
27 июня 1984 (42), Ольтен
#88 | Полузащитник
183 см | 80 кг
Швейцария | Турция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
27
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Анкарагюджю
1 : 2
07.06.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
31'
Турция. Суперлига, 37 тур
Адана Демирспор
2 : 3
03.06.2023
Истанбул Башакшехир
87' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Истанбулспор
0 : 2
30.05.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Адана Демирспор
1 : 4
21.05.2023
Бешикташ
86' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 3
17.05.2023
Адана Демирспор
1' - 70'
1'
Турция. Суперлига, 33 тур
Адана Демирспор
4 : 2
06.05.2023
Аланьяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Адана Демирспор
5 : 3
23.04.2023
Кайсериспор
1' - 86'
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
1 : 2
19.04.2023
Адана Демирспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 0
01.04.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
2 : 0
18.03.2023
Антальяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
4 : 1
12.03.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Умраниеспор
1 : 1
26.02.2023
Адана Демирспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
1 : 1
02.02.2023
Фенербахче
90' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
1 : 2
28.01.2023
Адана Демирспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2023
Гиресунспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Адана Демирспор
3 : 1
14.01.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
09.01.2023
Адана Демирспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Адана Демирспор
6 : 0
05.01.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бешикташ
1 : 0
29.12.2022
Адана Демирспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Адана Демирспор
2 : 1
25.12.2022
Карагюмрюк
76' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
0 : 0
11.11.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Кайсериспор
2 : 2
30.10.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Адана Демирспор
1 : 1
23.10.2022
Коньяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 4
15.10.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.10.2022
Галатасарай
69' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 3
17.09.2022
Адана Демирспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
3 : 2
12.09.2022
Трабзонспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Хатайспор
1 : 1
04.09.2022
Адана Демирспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 0
27.08.2022
Умраниеспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
4 : 2
22.08.2022
Адана Демирспор
1' - 64'
Турция. Суперлига, 2 тур
Адана Демирспор
3 : 0
13.08.2022
Сивасспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 1 тур
Гиресунспор
2 : 3
07.08.2022
Адана Демирспор
1' - 81'
23'
28'
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
1
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+