Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Галатасарай
Адана Демирспор - Галатасарай: обзор матча 01 октября 2022
Адана Демирспор
01.10.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Галатасарай
90'
+8
Желтая карточка
Б. Йилмаз
90'
+4
Желтая карточка
А. Бартакжи
90'
+3
Желтая карточка
Х. Мата
90'
Замена
М. Рашица
️️️️
Л. Дюбуа
89'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Л. Торрейра
84'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Ю. Бельханда
82'
80'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ф. Мидтсьё
80'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Д. Акинтола
️️️️
А. Оникуру
69'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Ю. Сари
69'
Вторая желтая
Б. Стамбули
64'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Э. Акбаба
60'
57'
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Гомис
50'
Желтая карточка
С. Боэ
Желтая карточка
Б. Стамбули
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-1-4-2
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
4
Акайдын
21
Стамбули
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
7
Сари
7
Оникуру
8
Акбаба
4-1-2-1-2
16
Муслера
15
Дюбуа
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
18
Мидтсьё
11
Акгюн
7
Актюркоглу
10
Мертенс
18
Гомис
7
Оникуру
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Оникуру
7
Сари
88
Инлер
88
Инлер
7
Сари
20
Бельханда
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
20
Бельханда
8
Акбаба
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Акбаба
10
Мертенс
27
Оливейра
27
Оливейра
10
Мертенс
18
Гомис
64
Мата
64
Мата
18
Гомис
34
Торрейра
53
Йилмаз
53
Йилмаз
34
Торрейра
15
Дюбуа
7
Рашица
7
Рашица
15
Дюбуа
18
Мидтсьё
9
Сеферович
9
Сеферович
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Адана Демирспор
Галатасарай
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Адана Демирспор - Галатасарай
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Галатасарай
Миранчук воздержался от оценки потенциала Батракова на уровне игрока «Барселоны»
14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
13:08
2
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
Вчера, 18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
Вчера, 18:36
2
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Миранчук воздержался от оценки потенциала Батракова на уровне игрока «Барселоны»
14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
13:08
2
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
Вчера, 18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
Вчера, 18:36
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+