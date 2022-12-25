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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Карагюмрюк
Адана Демирспор - Карагюмрюк: обзор матча 25 декабря 2022
Адана Демирспор
25.12.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Карагюмрюк
11'
Э. Акбаба
43'
Э. Акбаба
19'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Карагюмрюк
Желтая карточка
Ю. Сари
90'
+3
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Э. Акбаба
90'
82'
Замена
А. Угур
️️️️
М. Оздоев
82'
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Риччи
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ф. Гульбрандсен
76'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
76'
75'
Замена
С. Онур
️️️️
О. Шукуров
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
71'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
68'
66'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Колли
66'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
ГОЛ! 2:1!
Э. Акбаба
43'
Желтая карточка
Б. Стамбули
37'
37'
Желтая карточка
Э. Колли
19'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
ГОЛ! 1:0!
Э. Акбаба
Пас отдал
Б. Стамбули
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
99
Ata Öztürk
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Эзбир
13
Родригес
4
Акайдын
6
Гюлер
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Акинтола
5
Ндиайе
7
Оникуру
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
3-1-2-2-2
12
Шен
5
Дрешевич
22
Банийя
4
Бираски
27
Риччи
29
Шукуров
21
Оздоев
22
Мерджан
19
Колли
16
Борини
45
Дианье
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
8
Гульбрандсен
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Гульбрандсен
8
Акбаба
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
8
Акбаба
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
27
Риччи
11
Фрей
11
Фрей
27
Риччи
21
Оздоев
77
Угур
77
Угур
21
Оздоев
29
Шукуров
8
Онур
8
Онур
29
Шукуров
19
Колли
17
Куасси
17
Куасси
19
Колли
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
Остались в запасе
Адана Демирспор
Карагюмрюк
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
99
Ata Öztürk
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
99
Ata Öztürk
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Адана Демирспор - Карагюмрюк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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