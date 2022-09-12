Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Трабзонспор
Адана Демирспор - Трабзонспор: обзор матча 12 сентября 2022
Адана Демирспор
12.09.2022, понедельник, 21:30
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Трабзонспор
10'
К. Родригес
55'
Б. Ндиайе
90+4'
С. Акайдын
36'
Т. Бакасетас (П)
84'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Трабзонспор
ГОЛ! 3:2!
С. Акайдын
Пас отдал
Й. Свенссон
90'
+4
Желтая карточка
С. Акайдын
87'
85'
Желтая карточка
В. Уго
84'
ГОЛ! 2:2!
У. Бозок
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
А. Оникуру
81'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Э. Акбаба
81'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
65'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Сари
64'
Желтая карточка
Ю. Сари
62'
ГОЛ! 2:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Ю. Сари
55'
46'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Ж. Гбамен
46'
Замена
А. Омюр
️️️️
Э. Барди
45'
+6
Желтая карточка
Э. Барди
45'
Желтая карточка
М. Бартра
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Бакасетас
Желтая карточка
Я. Ракицкий
35'
Замена
А. Дурсун
️️️️
К. Родригес
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
10'
4'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
Желтая карточка
С. Гюлер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Энис Барди
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
3-1-4-2
25
Эзбир
13
Родригес
44
Ракицкий
4
Акайдын
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Сари
7
Оникуру
8
Акбаба
4-1-3-2
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
14
Уго
5
Бартра
17
Эльмали
5
Гбамен
9
Бакасетас
10
Барди
7
Трезеге
9
Гомес
17
Бозок
13
Родригес
77
Дурсун
77
Дурсун
13
Родригес
8
Акбаба
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Акбаба
7
Сари
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Сари
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
7
Оникуру
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Оникуру
10
Барди
33
Омюр
33
Омюр
10
Барди
5
Гбамен
17
Гамшик
17
Гамшик
5
Гбамен
Остались в запасе
Адана Демирспор
Трабзонспор
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Адана Демирспор - Трабзонспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+